Spotkanie Zełenski - Tusk? "Ściganie się z rządem niepotrzebne"

Przy okazji wizyty Joe Bidena niewykluczona jest również wizyta Wołodymyra Zełenskiego i spotkanie trójstronne z Andrzejem Dudą. Czy możliwe jest spotkanie ukraińskiego prezydenta z Donaldem Tuskiem? - Platforma Obywatelska była tą partią, która chyba jako pierwsza - wtedy Polacy oddali nam władzę w Polsce - widziała Ukrainę w rodzinie państw demokratycznych. Można chcieć się ogrzewać w świetle kamer stojąc u boku bohatera dzisiejszych czasów, prezydenta Zełenskiego. Pytanie czy to pomaga Zełenskiemu, czy też bardziej pomaga to, że o Ukrainie mówimy w Parlamencie Europejskim. Robią to nasi posłowie. Zapewniam, że premier Donald Tusk w swoich nieformalnych rozmowach w Brukseli robi to także. Ściganie się z rządem, który ma wszystkie środki, na to, kto częściej się spotka z Zełenskim byłoby niepotrzebne. Robimy to, co naprawdę pomaga Ukrainie. Partie opozycyjne mogą to robić wspierając rząd i PO od początku to robi - komentowała w programie "Tłit" posłanka PO Izabela Leszczyna.