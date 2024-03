Spotkanie z rolnikami. Jest komunikat z rządu

Spotkanie premiera z rolnikami. Komunikat CIR

"Premier Donald Tusk poinformował podczas spotkania, że zobowiązał Ministerstwo Rolnictwa do przedstawienia programu pomocy, który ma doprowadzić do zminimalizowania nadwyżki zboża. Rozwiązania mają zostać przygotowane w resorcie do środy, 15 marca. Tego dnia mają być znane także decyzje Komisji Europejskiej dotyczące Zielonego Ładu" - czytamy.