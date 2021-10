Spotkanie V4. Morawiecki zaatakował opozycję

- Pozwolę sobie zabrać głos w sprawie kłamstw wywoływanych przez naszą szanowną opozycję, która próbuje nam insynuować, że chcemy doprowadzić do osłabienia Polski poprzez wyjście z Unii Europejskiej. To nie tylko fake news, ale też kłamstwo wywoływane po to, by osłabić UE - stwierdził Mateusz Morawiecki. Premier odniósł się też do planów Grupy Wyszehradzkiej dotyczących Bliskiego Wschodu.