"New York Times" na okładce o kryzysie na granicy między Polską i Białorusią

Brutalna polityczna gra Łukaszenki

"NYT" podkreśla, że głównym odpowiedzialnym za dramat tysięcy ludzi na granicy jest Alaksandr Łukaszenka, który wykorzystuje uchodźców i migrantów ekonomicznych, by zemścić się na UE za nałożone na niego sankcje. Początkowo służby białoruskie kierowały migrantów na granicę z Litwą, ale działania litewskiego rządu zmusiły go do przekierowania ruchu w stronę Polski.