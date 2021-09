Morawiecki o sytuacji na granicy: Nie cofniemy się ani o krok

- To moment próby dla państwa i dla nas, jako wspólnoty. Nie cofniemy się ani o krok. Każde ustępstwo wobec Łukaszenki to tylko zachęta do dalszych prowokacji - powiedział w swoim podcaście Mateusz Morawiecki. Premier odniósł się w ten sposób do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.