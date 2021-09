Migranci umierają z wychłodzenia. Reportaż BBC o sytuacji na granicy

- Politycy mówią o polityce, ale to, co widzimy, to po prostu ludzie, to nie jest polityka. To ludzie, którzy potrzebują wsparcia i międzynarodowej pomocy, żeby nie zostali cofnięci do kraju, gdzie muszą mierzyć się z niebezpieczeństwem - powiedziała w reportażu prawniczka i aktywistka Marta Górczyńska pomagająca osobom, które wylądowały w przygranicznym lesie.