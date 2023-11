Spotkanie mocarstw. "Toczy się niewypowiedziana wojna amerykańsko-chińska"

- Pytanie, czy Chiny są zainteresowane złagodzeniem sporu. Do tej pory to Chińczycy go zaostrzali. Jak się wydaje, władze chińskie zorientowały się, że im to nie służy. Wręcz przeciwnie, Chiny na tym wiele tracą. Widać wyraźnie, że Xi Jinping w ostatnich tygodniach wydał polecenie chińskiej dyplomacji i propagandzie, by złagodzić kurs antyamerykański - podkreśla rozmówca Wirtualnej Polski.