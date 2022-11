Pierwsze takie spotkanie supermocarstw. Padły ważne deklaracje. "Wywierają presję na Rosję"

"W dłuższej perspektywie to nie rozwiązuje sprawy"

- Jednak należy pamiętać, że różnice zdań pomiędzy USA a Chinami są strukturalne i w zasadzie fundamentalne. To odmienne rozumienie globalnego ładu, inne wartości, inne podejście do kwestii Tajwanu, Hongkongu. Te napięcia będą powracać. Zawsze jednak dobrze, kiedy mamy do czynienia z takimi gładkimi, dobrze brzmiącymi oświadczeniami, które podkreślają potrzebę dialogu, pokojowego rozwiązywania różnicy zdań, zamiast agresywnych i emocjonalnych gestów. W dłuższej perspektywie to nie rozwiązuje sprawy, ale to sygnał - przynajmniej na jakiś czas i tak się może zdawać - uspokajający - dodaje.