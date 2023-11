Spotkanie Duda - Hołownia. "Prezydent wysłał poważny sygnał"

W piątek spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z nowym marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Czy Hołownia przekona Dudę do współpracy z nową większością sejmową? - Pan prezydent jest dość impregnowany na argumenty - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Przemysław Sadura. - Już był przekonywany i powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu w sytuacji, w której wszyscy uczestnicy i obserwatorzy życia politycznego w Polsce, zdawali sobie sprawę, że jest to misja niemożliwa i nie może się udać. Mimo to prezydent zdecydował się na taki krok. Być może ta wizyta ma na celu przekonywanie pana prezydenta, ale wątpię, by była skuteczna. Jeżeli chodzi o nawiązywanie dobrych relacji, można było się spodziewać, że taka próba zostanie podjęta. Mam wrażenie, że prezydent w swoim wystąpieniu wysłał poważny sygnał, że będzie nowej koalicji raczej utrudniał niż pomagał w rządzeniu. To będzie trudna kohabitacja - dodał ekspert.

