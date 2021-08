Spot "Wolnej Szkoły". Wiceminister edukacji zabrał głos

Dariusz Piontkowski przekazał, że nie widział pierwszego spotu "Wolnej Szkoły". Zapytany o to, czy zna postulaty "Wolnej Szkoły" odpowiedział, że "ma ona jakieś wątpliwości co do funkcjonowania szkół, ale jak rozumiem, są to organizacje, które już wcześniej zgłaszały pewnie podobne postulaty". Wiceminister edukacji odniósł się także do słów Krzysztofa Baszczyńskiego ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który na antenie RMF FM odniósł się m.in. do proponowanej przez MEiN nowej roli kuratora oświaty. "To jest kaganiec nałożony na dyrektorów i nauczycieli" - mówił Baszczyński. - Absolutnie nie zgadzam się z takim poglądem. ZNP jest bardzo upolityczniony. Wielokrotnie dawał wyraz swoim sympatiom politycznym - przekazał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Dariusz Piontkowski. - Obojętnie, co by nie zrobił rząd, ZNP to krytkuje - stwierdził polityk.