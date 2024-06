Spot PiS atakuje politykę migracyjną rządu. Komentarze: "to rasizm"

Spot PiS. "Będziecie mieli krew na rękach"

Kampania wywołała w sieci wiele komentarzy. "Wklejanie losowych zdjęć osób o innym kolorze skóry do takich spotów, to jest żerowanie na rasizmie. Brzydko się państwo bawicie. Jak się znajdzie po jednej lub drugiej stronie ktoś, kto te spoty weźmie nazbyt poważnie, to będziecie mieli krew na rękach" - pisze na platformie X adwokat Piotr Leonarski.