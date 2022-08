Sposób na Rosję? Estonia daje przykład całej Unii Europejskiej

Estonia stała się - w pewnym sensie - liderem politycznym w Unii Europejskiej. Wynika to z wielu czynników, również ze względów personalnych, tego, kto jest premierem kraju. Jest to moment, kiedy państwa najbardziej zagrożone biorą na siebie odpowiedzialność i przywódczą sprawczość w UE. Nie zawsze to wychodzi, jak w przypadku postulatu objęcia wszystkich Rosjan zakazem wjazdu turystycznego do UE. Nie uzyska to najprawdopodobniej poparcia.