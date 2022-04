Spór z kontrolerami. Decyzja ws. odwoływania lotów w Polsce od maja

W czwartek, na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej ds. transportu lotniczego prezes ULC Piotr Samson mówił, że jeśli do piątku do godz. 10 nie uda się osiągnąć porozumienia między PAŻP a związkowymi kontrolerami ruchu lotniczego, to Eurocontrol może zdecydować o masowych odwołaniach rejsów nie tylko z i do Polski. Plan ten miałby wejść w życie 1 maja.