Premier: W polskich szpitalach leczymy ukraińskich żołnierzy

- Co do korków na granicy, to chcemy, by to, co wjeżdża na Białoruś, było bardzo dobrze sprawdzane. Dajemy do zrozumienia, że będziemy kontrolować wszystko. Wszystkie ciężarówki i tiry są sprawdzane, nie ma substancji chemicznych, broni ani towarów, które mogą służyć Rosji do prowadzenia wojny. Uciążliwości na granicy są i będą. Mówimy kierowcom, że muszą się z tym liczyć. W Ukrainie jest wojna. Najwyższym nakazem i najważniejszym dobrem jest, by pomóc naszym sąsiadom, bo oni na tych szańcach walczą też o naszą wolność - dodał.