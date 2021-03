Spór w Zjednoczonej Prawicy. Terlecki o Solidarnej Polsce: damy po łapie

Na ostatnim dwudniowym posiedzeniu Sejmu głosowano m.in. ws. procedury przyznawania rekompensat w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Nieoczekiwanie za dołączeniem do porządku obrad informacji w tej sprawie od wicepremiera Piotra Glińskiego razem z posłami opozycji zagłosowali też członkowie Solidarnej Polski. Szybko uznano to za kolejny rozdział konfliktu w Zjednoczonej Prawicy.

- Nie wiedzieliśmy, że tak będzie, pokazali nam figę, przyjmujemy to do wiadomości, będziemy działać konsekwentnie - powiedział w poniedziałek Ryszard Terlecki. Pytany, co zamierza z tą sprawą zrobić PiS, odpowiedział: "damy po łapie".