Zjednoczona Prawica. Marek Suski: "Jest takie stopniowanie: wróg, śmiertelny wróg, koalicjant"

- Trochę byliśmy zdziwieni. Sprawa głosowania nad sprawozdaniem nt. pomocy dla artystów i w ogóle dla kultury była przedmiotem wielogodzinnego posiedzenia komisji kultury - no i nagle posłowie Solidarnej Polski zagłosowali, żeby ponownie taka informacja była na sali sejmowej - stwierdził w czwartek poseł PiS Marek Suski w RMF FM.

Jego zdaniem "to rzeczywiście była taka chęć pokazania, że ‘jest nas kilkanaście osób’". - A ponieważ przewaga Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi o większość w Sejmie, to kilka głosów, to ta grupa kilkunastoosobowa jest takim języczkiem u wagi - dodał polityk.