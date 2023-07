Spór USA z Chinami? Spore ryzyko dla świata

Amerykańska sekretarz stanu Janet Yellen po wizycie w Pekinie przyznała, że "świat jest dostatecznie duży na dwa mocarstwa". - To ładne słowa i dyplomatyczne. Mamy niewątpliwie zderzenie supermocarstw. Administracja Joe Bidena doszła do wniosku, że w czasie kampanii wyborczej konfrontacja z Chinami byłaby bardzo przeciwskuteczna. Gdyby Chińczycy naprawdę wstrzymali swój eksport, Amerykanie mieliby kłopoty - mówił w programie "Newsroom WP" prof. Bogdan Góralczyk. - To byłoby wywrócenie gospodarcze obecnej administracji oraz przyjście do władzy Republikanów. Równocześnie mówi się o wizycie chińskiego ministra spraw zagranicznych w USA. Zaczęli ze sobą rozmawiać i to dla świata dobrze, bo jeśli by te dwa kolosy ostro ze sobą walczyły, to wszyscy byśmy na tym cierpieli. Świat nie jest dostatecznie duży, bo Chiny i Indie mające po 1,4 mld mieszkańców, chcą mieć "American lifestyle". Ta planeta jest już dla nas za mała. Chiny i Indie są coraz bardziej trzecioświatowe. Ogromne upały są nie tylko w Polsce. W północnych Chinach temperatury dochodzą teraz do 50 stopni Celsjusza. Zaczęło się szaleństwo. Bez USA, Chin i Indii nic w tej sprawie nie zrobimy, nawet gdyby wszyscy Polacy przeszli na alternatywne źródła energii. Wreszcie jest strategia niemiecka wobec Chin, którą Polacy powinni przeczytać, ponieważ 30 proc. naszego handlu to handel z Niemcami, a wiele naszych produktów trafia do Niemiec, by być reeksportowane do Chin. Począwszy od polskiej słynnej żubrówki, którą młode pokolenie Chińczyków pije sądząc, że pije wódkę niemiecką - dodał.

