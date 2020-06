Spór o LGBT. Jest apel o usunięcie Jacka Żalka z rady konsultacyjnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza". Autorzy apelu ws. posła Żalka domagają się, by polityk przestał zasiadać w 33-osobowej radzie konsultacyjnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest to ciało doradcze i opiniodawcze dziekana wydziału.

Do zadań rady należy m.in.: "ocena stopnia realizacji zakładanych dla danego kierunku studiów efektów uczenia się, opiniowanie inicjatyw w zakresie powoływania nowych kierunków, proponowanie zmian w programach studiów mających na celu ich doskonalenie".

Przypomnijmy: w piątek poseł Porozumienia Jacek Żalek z Porozumienia stwierdził na antenie TVN24, że "LGBT to nie są ludzie, to ideologia". Wyjaśniał, że homoseksualiści "są od wieków", ale ma zastrzeżenia do konkretnych środowisk. Prowadząca program Katarzyna Kolenda-Zaleska nie pozwoliła mu na dalszy udział w rozmowie.