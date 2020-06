Burza po słowach o LGBT. Siostrzeniec Mateusza Morawieckiego zareagował na słowa posła Jacka Żalka

W piątek poseł Porozumienia Jacek Żalek z Porozumienia stwierdził na antenie TVN24, że "LGBT to nie są ludzie, to ideologia" . Wyjaśniał, że homoseksualiści "są od wieków", ale ma zastrzeżenia do konkretnych środowisk. Prowadząca program Katarzyna Kolenda-Zaleska nie pozwoliła mu na dalszy udział w rozmowie.

Do dyskusji nt. LGBT włączył się również Andrzej Duda. - Próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie. A to jest po prostu ideologia - mówił kilka dni temu i dodawał, że "najlepszym dowodem na to, że jest to ideologia, jest to, że część osób, które mają preferencje homoseksualne, nie utożsamia się z tym ruchem i ideologią".