Wybory 2020. Przemysław Czarnek odpowiada Robertowi Biedroniowi: Czyżby strach przed prawdą o małżeństwie i rodzinie?

"Nie spotkam się jutro z Andrzejem Dudą . Prezydent zaprosił mnie z mamą do pałacu po skandalicznych słowach o LGBT. Nie chcemy, żeby to było na pokaz, prezydent nie przeprosił za swoje słowa, chce nas wykorzystać" - mówił po 21 w relacji na żywo Robert Biedroń .

Wybory 2020. Przemysław Czarnek skomentował odmowę Biedronia

W poniedziałek kandydat z ramienia Lewicy apelował w TVP do prezydenta o rozmowę na temat ostatnich wydarzeń i wypowiedzi polityków Zjednoczonej Prawicy ws. LGBT. We wtorek Duda zaprosił Biedronia, jego matkę i aktywistę Bartosza Staszewskiego.

Do odmowy Biedronia odniósł się poseł Przemysław Czarnek. "Najpierw prośba R. Biedronia, następnie otwartość Prezydenta na kulturalną wymianę argumentów, a tu nagle co? Czyżby strach przed prawdą o małżeństwie i rodzinie? ... Tak to funkcjonuje. Nie boi się prawdziwych argumentów tylko ten, co je wypowiada, czyli Prezydent Andrzej Duda" - napisał Czarnek na Twitterze.