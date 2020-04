Spór o głosowanie korespondencyjne. Doradca prezydenta Andrzeja Dudy komentuje

- Eksperci od sytuacji zdrowotnej kraju muszą uznać, że jest rozsądne uruchomienie takiej procedury (głosowania korespondencyjnego - red.). Drugi warunek dla prezydenta nie mniej ważny to jest takie zorganizowanie tych wyborów, żeby one gwarantowały tajność, powszechność, to wszystko co jest zapisane konstytucyjnie - wyjaśniał w rozmowie z Polsat News Andrzej Zybertowicz. Według doradcy prezydenta takich analiz można spodziewać się po świętach Wielkiej Nocy.