Spór koalicjantów o wybory w Rzeszowie. "Po tym PiS nie zdecyduje się na przyspieszone wybory"

- Rzeszowianie w tych wyborach niestety kierowali się preferencjami partyjnymi. Marcin przekonywał przede wszystkim wyborców Tadeusza Ferenca, ale to nie do końca się udało. Co piąty wyborca PiS za to poparł Marcina, a nie Ewę Leniart. To też jest znamienne. Nie zmienia to niestety faktu, że wyborcy kierowali się sympatiami partyjnymi, stąd tak duża przewaga opozycji - mówi nam jeden z polityków Solidarnej Polski.