Wybory w Rzeszowie. Dr Mieńkowska-Norkiene: "To premia dla opozycji"

Po stronie opozycyjnej jest duże zróżnicowanie światopoglądowe, programowe, jest różne spojrzenie na gospodarkę. Nie będzie tak, że opozycja pójdzie jednym frontem z wspólnym programem, bo to niemożliwe. Partie muszą zaznaczać swoją odrębność. Niektóre partie, jak PSL, nie mają interesu w tym, żeby iść pod jednym szyldem z innymi partiami. To już pokazały wybory do Parlamentu Europejskiego i PSL wyciągnęło z tego wnioski. Mimo wszystko potencjał do szerokiej współpracy jest. Za tę współpracę opozycja dostaje premię.