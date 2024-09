Spędził w pasach 63 dni. Szpital: w raporcie NIK jest przekłamanie

Nie jestem w stanie powiedzieć teraz, dlaczego w danym momencie tak to mogło wyglądać. Jedynie się domyślam. Niekiedy nie mamy możliwość stosowania monitoringu elektronicznego. Chodzi więc o to, by pacjent był unieruchomiony i jednocześnie, byśmy cały czas mogli go obserwować. Chcieliśmy widzieć, co się dzieje. Ale to były sporadyczne sytuacje, na pewno nie stałe rozwiązanie. Inna sprawa, że i tak nie mieliśmy możliwości całkowitego odizolowania tego pacjenta. Musiałby chyba istnieć osobny ośrodek przeznaczony tylko dla niego.