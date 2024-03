Do zamachów w Moskwie przyznało się ISIS, jednak Rosja robi wszystko, by powiązać je z Ukrainą. Dmitrij Pieskow został spytany, jak radykałowie islamscy mogą mieć związek z władzami w Kijowie, skoro prezydent Zełenski jest Żydem. W odpowiedzi Pieskow stwierdził, że Zełenski "to specyficzny Żyd", który "okazuje sympatię do ruchu nacjonalistycznego".