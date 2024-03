Opublikowali zdjęcie zamachowców z Rosji. Jest komunikat agencji ISIS

Rosja chce wrobić Ukrainę w zamach

Państwo Islamskie przyznało się do odpowiedzialności za atak w Rosji w piątek wieczorem. Jednak pojawiły się sygnały, że Rosja dążyła do powiązania zamachu terrorystycznego z Ukrainą. I to pomimo stanowczych zaprzeczeń ze strony ukraińskich oficjeli, że Kijów miał z tym cokolwiek wspólnego.