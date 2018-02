Spec od wizerunku Jarosława Kaczyńskiego proponuje: zbudujmy Muzeum Polokaustu

Szkolił wielu polityków PiS, w tym Jarosława Kaczyńskiego i Piotra Glińskiego. Marek Kochan, fachowiec od marketingu politycznego, ma pomysł jak rozwiązać problem kryzysu wizerunkowego Polski, związanego z nowelizacją ustawy o IPN. Proponuje budowę muzeum Polokaustu.

Zdaniem autora artykułu "ustawa o IPN mogłaby być napisana inaczej, bardziej precyzyjnie, tak by nie wywoływać niepotrzebnej dyskusji, czy ocaleni z Zagłady mogą mówić swobodnie o swoich indywidualnych przeżyciach w czasie wojny, czy nie". "Ale nie o ustawę tu chodzi. Mleko się rozlało. Teraz trzeba działać zdecydowanie" - stwierdza dr Kochan.

"Zarazem dziś status ofiary popłaca, przynosi wizerunkowe korzyści, można go zdyskontować na wiele sposobów. Robią to mniejszości seksualne i inne realnie lub rzekomo wykluczone i prześladowane grupy. Możemy uczyć się działań wizerunkowych od naszych przyjaciół Żydów. Państwo Izrael od swojego powstania skutecznie wykorzystuje politykę historyczną do realizacji bieżących celów taktycznych i strategicznych" - stwierdza dr Kochan.