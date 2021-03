Sosnowiec. W dwa lata piękną kamienicę zamienili w ruinę

Powybijane szyby, wyłamane drzwi oraz pomazane ściany – tak po dwóch latach od remontu wygląda jedna z najpiękniejszych kamienic w centrum Sosnowca. Mieszkańcy miasta domagają się ukarania wandali.

Dwa lata temu w ramach programu „Rewitalizacja centrum na cele społeczne” Sosnowiec wyremontował kilka kamienic w centrum miasta. Koszt wszystkich prac wyniósł ponad 4,2 miliony złotych.

Wśród odnowionych budynków znalazła się m.in. kamienica przy ul Targowej 12. To jedna z najpiękniejszych w mieście, a do tego mająca ciekawą historię. Mieszkał w niej Salomon Henoch Rabinowicz, jeden z najsłynniejszych cadyków w przedwojennej Polsce. W czasie wojny został wywieziony z rodziną do getta warszawskiego, gdzie zamordowano go 1 sierpnia 1942 roku. Jego grób znajduje się przy ul. Okopowej w Warszawie.

Sosnowiec. Wandale zniszczyli jedną z najpiękniejszych kamienic w mieście

Miasto odnowiło wtedy elewacje, wymieniło wszystkie instalacje, w tym centralnego ogrzewania i wyremontowało klatki schodowe. W kamienicy były mieszkania komunalne i socjalne.

Niestety, po dwóch latach budynek znów jest w opłakanym stanie.

„W 2018 roku wyremontowaliśmy kamienicę przy Targowej 12, jedną z piękniejszych w centrum Sosnowca. Tak wygląda jej wnętrze po niewiele ponad 2 latach” - poinformował na swoim profilu społecznościowym Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, umieszczając zdjęcia zdewastowanej kamienicy.

Jego post wywołał poruszenie wśród internautów, którzy w swoich komentarzach nie kryli oburzenia.

„Wniosek z tego taki że mieszkania powinny być zabierane ze skutkiem natychmiastowym nieodpowiedzialnym lokatorom i oczywiście koszty przywrócenia do poprzedniego wyglądu winni ponieść bez możliwości odwołania się. W myśl zasady nie dbasz - nie masz, niszczysz - naprawiasz. Serce pęka jak widzi się jakie wandale żyją wokół nas” - napisała jedna z internautek. Inne wpisy były w podobnym tonie.

Sosnowiec. Arkadiusz Chęciński o zniszczonej kamienicy

Do sprawy odniósł się też Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. "Nie jestem zły, nie jestem zawiedziony. Jestem TOTALNIE w#$%*y Na remont tej kamienicy MZZL Sosnowiec przy Targowej oraz sąsiednich wydaliśmy 1,4 mln złotych. W środku mieściły się mieszkania socjalne i komunalne. Część lokatorów sukcesywnie przenosimy, ale powiem wprost - to nie jest proste. Wiecie, że byli chętni na mieszkania tutaj, ale zrezygnowali po bliższym kontakcie z częścią sąsiadów? Oczywiście, nie mierzmy wszystkich tą samą miarą, ale banda... rzuca światło na tych, którzy wsparcia najbardziej potrzebują. Co mamy zrobić… remontować? Zostawić? Odechciewa mi się czegokolwiek, ale i tak dostanę wiadomości typu „daj, bo mi się należy.

Mamy plany remontowe wnętrza tej pięknej kamienicy i myślę, że je zrealizujemy. Jednak musimy wziąć się na poważnie za to towarzystwo, które niszczy to co nasze - wspólne. Jednak bez zmian w polskim prawie, które niestety preferuje, a wręcz czasami wspiera osoby niepłacące, dłużników i zalegających dziesiątki tysięcy złotych, wiele się nie uda i nadal będziemy tkwili w miejscu” - napisał w mediach społecznościowych.

