Sosnowiec. Miasto pomoże wyrwać się ze szponów wirtualnego świata

Powrót do szkoły dla niektórych może być twardym zderzeniem z rzeczywistością. By to ułatwić w mieście rusza program "Nikt nie jest doskonały”. To specjalne kursy i szkolenia dla rodziców i nauczycieli oraz grupy wsparcia dla dzieci. - Od wielu lat podkreślamy konieczność odciągnięcia młodych ludzi od komputerów, smartfonów i cyfrowej rzeczywistości. Tymczasem w pandemii staramy się, aby dzieci i młodzież paradoksalnie, jak najwięcej korzystały z komputerów na potrzeby edukacji zdalnej. To powoduje, że wśród dzieci i młodzieży budzi się niepokój, niepewność, a w niektórych przypadkach nawet stany lękowe prowadzące do depresji. Właśnie do osób potrzebujących pomocy bezpłatną pomoc przygotowała poradnia psychologiczno-pedagogiczna – wyjaśnia Jedynak.