Sosnowiec. Jak być e-sportowcem? Teraz nauczysz się w szkole

Sosnowiec. Powstanie klasa e-sportowa

Każde zajęcia, tak jak w sporcie tradycyjnym, podzielone będą na część teoretyczną i praktyczną. - Uczniowie IX LO będą przygotowani do podjęcia studiów wyższych, realizując zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym z informatyki, języka angielskiego oraz matematyki lub wiedzy o społeczeństwie. Profil e-sportowy z technologią multimedialną pozwoli rozwijać młodzieży pasje i otworzy ścieżki kariery, które mogą gwarantować spełnienie ich marzeń – przekonuje dyrekcja szkoły. - Trzeba od razu wyjaśnić, że zajęcia nie dotyczą tylko treningu e-sportowego. Początkowo większość uczniów traktuje nabory do takiej klasy jako dodatkowe godziny treningu w swoją ulubioną grę. Tymczasem to propozycja zupełnie inna, szersza. Chcemy pokazywać ciekawe profesje, szkolić przyszłych specjalistów, wpływać tym samym na rozwój gospodarczy naszego kraju – podkreśla Łukasz Trybuś ze Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych, z którym szkoła współpracuje przy tworzeniu klasy. - Stereotyp gracza to otyły, spędzający wiele godzin w jednej pozycji człowiek. My staramy się uczniom uświadamiać, że higiena pracy przy komputerze, związana chociażby z oczami, czy z małą i dużą motoryką jest bardzo ważna w kontekście ich przyszłego zdrowia. Dlatego w pierwszym semestrze, jako wprowadzenie do tematyki branży gier i e-sportu, jest to jeden z elementów kluczowych– dodaje.