"Stop Komunii Św. na rękę". Ks. Adam Boniecki: religijny fanatyzm

Do sprawy odniosła się Konferencja Episkopatu Polski . Wchodzący w jej skład biskupi nie dość że nie zabraniają wydawania komunii na ręce, to w dodatku zalecają taką formę. Jest ona znacznie bardziej higieniczna.

"Stop Komunii Świętej na rękę". Ks. Boniecki: żenująca jest zarozumiałość jej zwolenników

"Długo zadawałem sobie pytanie, czy ludzie nie rozumieją, że ja, ksiądz, podając do ust Komunię Św., zbliżam rękę do ust kolejnych osób, z których każda może być zakażona i każda może wychuchać na moją rękę wirusa, którego przeniosę do następnych?" - napisał duchowny w tekście.