Sosnowiec. 200 tysięcy złotych na dofinansowanie procedury in vitro

Realizacją programu w 2021 roku będą zajmowały się cztery kliniki, do których mieszkańcy będą się zgłaszać bezpośrednio. - Pozostaje nam formalność, czyli podpisanie umów z klinikami. Myślę, że za dwa tygodnie zainteresowane osoby będą mogły się już zapisywać w wybranych klinikach - przewiduje pełnomocniczka prezydenta Sosnowca odpowiedzialna m.in. za służbę zdrowia Anna Jedynak.

Sosnowiec. Miasto wybrało kliniki, z którymi będzie współpracowało

Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowegodla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2021-2024 zawiera jednak zmiany w porównaniu z poprzednimi edycjami. - Wprowadzono np. dodatkowe kryterium kwalifikacji do programu, tj. rezerwy jajnikowej. Z informacji przekazywanych przez realizatorów programu wynikało bowiem, iż z roku na rok do programu przystępują pary z bardzo niską rezerwą jajnikową, skutkującą niewielką szansą na uzyskanie ciąży metodą zapłodnienia pozaustrojowego – podkreśla Jedyna.