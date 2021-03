Nie żyje dziennikarka TVP Bożena Walewska. „Kochała Boga, Polskę i ludzi”

"Od 1977 roku należała do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 17 lat temu stworzyła w Stowarzyszeniu i prowadziła samodzielnie Dziennikarską Samopomoc Koleżeńską DeSKa. Tyle też lat walczyła z chorobą nowotworową, którą niestety przegrała. We wszystkim, co robiła, była szlachetna, prawa, koleżeńska. Kochała Boga, Polskę i ludzi" - napisało SDP.