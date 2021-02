Częstochowa. Dzięki temu na świat przyszło ponad 50 dzieci, rusza kolejna edycja programu in vitro

Pomogło pierwsze w Polsce miasto, które wprowadziło program dofinansowania in vitro. W tym roku to już czwarta edycja. Na jej realizację przeznaczono z miejskiego budżetu 150 tys. zł. Zgłoszenia par rozpoczną się za kilka dni.

"Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 tys. zł, pod warunkiem przeprowadzenia jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci” - przypomniał Urząd Miasta Częstochowy.

Z programu mogą skorzystać pary, które spełniają odpowiednie kryteria. To kobiety do 40. roku życia (w określonych przypadkach do 42. roku), pary będące mieszkańcami Częstochowy, którym do tej pory nie udało się zajść w ciążę w sposób „naturalny” i są zakwalifikowane do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatora programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.