Sondaż prezydencki. Na kogo postawi nowa koalicja?

Wirtualna Polska opublikowała sondaż prezydencki. Pierwsza trójka wygląda następująco: Rafał Trzaskowski, Mateusz Morawiecki, Szymon Hołownia. - Może to być elementem pewnego zrekonstruowania koalicji w okolicach 2025 r., chyba, że zostanie przyjęty scenariusz, w który osobiście nie wierzę, że zostałby wyłoniony wspólny kandydat trzech komitetów demokratycznych. Póki co takiego modelu nie widzę - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. - Po drodze mamy dwie elekcje, które będą sprawdzianem dla ugrupowań tworzących rząd. To wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego. Tu też nie wiadomo w jakiej konfiguracji - czy we współpracy czy w oddzielnych komitetach - będą te ugrupowania startowały. Wydaje się, że ta koalicja może zbudować minimum porozumienia, które nie zostanie zachwiane przez cykle wyborcze - dodał.

