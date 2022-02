Sondaż IBRiS dla Onetu: wzrost poparcia dla KO

- Na trzecim stopniu podium znalazła się Polska 2050. Partia Szymona Hołowni zdobyła w badaniu 8,6 proc. poparcia, co jest znacznym spadkiem, gdyż w styczniu wynik tej partii wynosił 12,1 proc. Konfederacja osiągnęłaby 8,4 proc. (-0,2 pkt proc.) poparcia. Na kolejnym miejscu znalazła się Lewica z wynikiem 5,6 proc. Jest to również spadek z poziomu 7,3 proc. w styczniu. Poza Sejmem znalazłoby się PSL. Partia ta może liczyć na 4,3 proc. poparcia. W styczniu ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza miało 6 proc. poparcia. Grupa wyborców niezdecydowanych to 11,3 proc. ankietowanych. - donosi portal.