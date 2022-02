Ziobro skrytykował premiera. Tusk: Walka o schedę po Kaczyńskim

W pewnym momencie prowadząca rozmowę Karolina Lewicka powiedziała, odnosząc się do polityki Niemiec wobec Rosji: "Russland verstehen", na co Tusk odparł: "Niech pani uważa z tym niemieckim na antenie". Polityk zapewne odniósł się w ten sposób do wypowiedzianych przez niego niegdyś słów "für Deutschland", które co jakiś czas usłyszeć można na antenie "Wiadomości" TVP.