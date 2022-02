Sondaż dla WP. Tusk zmniejsza dystans. Kaczyński ma powody do obaw

Większość utraciłaby tym samym Zjednoczona Prawica. 188 mandatów to za mało na samodzielne rządy. Do utrzymania władzy nie wystarczyłaby nawet ewentualna koalicja PiS z Konfederacją. Razem obie partie miałyby 226 miejsc w Sejmie, czyli o 5 za mało by rządzić (w poprzednim badaniu sojuszowi PiS-Konfederacja zabrakło do większości jednego mandatu).