Nowy sondaż dla WP. PiS daleko od większości. Potrzebny sojusznik

Ze swoich notowań nie może w pełni usatysfakcjonowana być również Zjednoczona Prawica. Obecna koalicja rządząca w następnej kadencji mogłaby liczyć na 195 mandatów, co oczywiście nie pozwoliłoby jej na samodzielne rządzenie. Konieczne wydaje się znalezienie sojusznika. Ewentualna koalicja PiS i Konfederacji dałaby łącznie 230 miejsc w Sejmie, co oznacza, że do uzyskania większości brakowałoby jej zaledwie jednego mandatu. Według naszego sondażu sprzed dwóch tygodni sojusz PiS-Konfederacja uzyskałby 208 miejsc w Sejmie.