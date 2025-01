"Muszą płacić". Polacy zabrali głos ws. Ukraińców

Rafał Trzaskowski wezwał rząd do wprowadzenia zmian w programie 800+. Kandydat KO na prezydenta podkreślił na niedawnym spotkaniu z wyborcami, że 800+ powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy w Polsce nie tylko mieszkają, ale też pracują i płacą podatki. Reporter WP Marek Gorczak spytał Polaków, co sądzą o tym pomyśle. Zdecydowana większość z nich oceniła go pozytywnie. - Pewnie, że tak. Oni dostają za darmo, a ja mam małą emeryturę. Ja jestem za tym, żeby pracowali - powiedziała jedna z seniorek. Inna z pytanych kobiet oświadczyła, że Ukraińcy mieszkający z Polsce "muszą pracować i płacić podatki". - Nie będziemy ich utrzymywać. Niech na siebie zapracują - dodaje. - Jeżeli ktoś nie pracuje, bo nie chce, to nie powinien mieć nic. Uważam, że każdy człowiek powinien pracować na sobie, a nie pracować na cudzy koszt - wtóruje inna z pytanych osób. Polacy oceniają, że Ukraińcy powinni się dorzucać do polskiego budżetu dodając jednocześnie, że rozumieją powody, przez które obywatele Ukrainy musieli opuścić swój kraj.

