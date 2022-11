Sołowjow skarcony na żywo. Był wściekły

Sołowjow skrytykowany przez gościa programu

Narracja programu układała się dla propagandysty bardzo dobrze do momentu, kiedy głos zabrał Jakow Kedmi, były izraelski polityk. - Nie zgadzam się z tym, co powiedzieliście. To jest niepotrzebne, niekonstruktywne, przestępcze. Słowa o zrównaniu Kijowa i Charkowa z ziemią nigdy nie powinny paść, zwłaszcza w Rosji - grzmiał Kedmi.