Rosjanie szykują bunt? Gen. Skrzypczak o ruchu wojsk Putina

Zmobilizowani żołnierze rosyjscy mają buntować się przeciw przerzuceniu ich z okolic Chersonia do Donbasu. Zdaniem gen. Waldemara Skrzypczaka do szerszego buntu zmobilizowanych jednak nie dojdzie, bo dowódcy "wycięliby ich i utopili w Morzu Czarnym". Ekspert wyjaśnia, że w Donbsie, to kto inny zagrozi siłom Kijowa.