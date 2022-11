Nagła zmiana na froncie. "Rosja przechodzi do obrony"

Wojna w Ukrainie trwa. W kraju spadł pierwszy śnieg, co znacznie utrudnia prowadzenie działań wojennych. O to, jak warunki pogodowe wpłyną na konflikt, zapytaliśmy gen. Mieczysława Bieńka. - Śnieg to zła wiadomość dla obu stron, ale dla Rosjan jednak gorsza, bo mają dłuższe linie zaopatrzenia i nie mają dostępu do takiej logistyki, jaką dysponuje strona ukraińska - ocenił w programie "Newsroom" WP były zastępca dowódcy strategicznego NATO ds. transformacji, podkreślając, że zbliżająca się wielkimi krokami zima "będzie gorsza dla Rosjan". Komentując obecną sytuację na froncie, generał wskazał, że Rosja przechodzi do obrony. - Dziś Rosjanie bronią tych zdobyczy terytorialnych, które uzyskali w czasie krwawej kampanii - mówił ekspert.

