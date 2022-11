"Zrobił PiS w konia". Poseł komentuje nagły zwrot Orbana

Polska wciąż nie otrzymała pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Unijni urzędnicy utrzymują, że polski rząd nie spełnił wymaganych zobowiązań. Według medialnych doniesień coraz bliżej środków z Unii Europejskiej są natomiast Węgry. - Viktor Orban zrobił PiS w konia. Pociągnął ich w kierunku partii prorosyjskich, w kierunku ataków na Komisję Europejską i to on dziś łasi się do polityków europejskich, żeby szybko dostać pieniądze, bo ma taką inflację, że nie jest w stanie zaspokoić elementarnych potrzeb swoich obywateli - ocenił w programie "Newsroom" WP poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Podkreślił, że to "Kaczyński i Morawiecki odpowiadają za brak pieniędzy z KPO w Polsce".