Solidarność kontra TSUE. Związkowcy cieszą się ze wsparcia narodowców

Związkowcy Solidarności organizują manifestację przeciwko wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał zamknięcie kopalni w Turowie do czasu rozwiązania konfliktu na linii Czechy-Polska. Wsparcie w wyjeździe do Luksemburga zadeklarowali m.in. organizatorzy Marszu Niepodległości. - Ten list był dla nas bardzo miłym zaskoczeniem. Bardzo się cieszymy, że nie tylko my tak patrzymy na rzeczywistość. Kto tylko chce, ten może się pojawić. Z dużą satysfakcją przyjmujemy takie wsparcie - zadeklarował Marek Lewandowski z Solidarności w programie "Newsroom WP". Związkowiec zapytany, czy nie obawia się faszystowskich gestów, które wielokrotnie pojawiały się na Marszu Niepodległości, odpowiedział, że w wielkim tłumie zawsze znajdzie się ktoś, kto zrobi coś głupiego, a sam Marz Niepodległości ocenia bardzo pozytywnie.