Sojusz Rosji z Iranem. Drony za myśliwce?

Pojawiły się informacje, że Iran wysłał do Rosji pierwszą partię dronów na testy. Do Rosji polecieli także piloci, którzy mają się nauczyć obsługi rosyjskich myśliwców Su-35. To sugeruje, że Moskwa może przekazać Iranowi te samoloty – ocenia amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Zaznacza także, że te informacja wciąż nie są potwierdzone.