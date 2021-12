Śnieg zostanie na święta? Najnowsza prognoza IMGW

Do świąt będzie bardzo zimno. Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że przez całą dobę musimy być przygotowani na mróz: w nocy poniżej -10 st. C, a w dzień do -2 st. C. - Tak aura utrzyma się do czwartku - wyjaśnił rzecznik IMGW w programie "Newsroom" WP i zapowiedział wzrost temperatury w wigilijny piątek. Walijewski przekazał, że w wysoko w Tatrach po ostatnich opadach leży już ponad metr świeżego śniegu, a w woj. warmińsko-mazurskim do 15 cm. - Jest szansa, że w północno-wschodniej części kraju ta warstwa utrzyma się do świąt - powiedział gość Mateusza Ratajczaka, pytany o to, czy wciąż jest szansa na "białe święta".