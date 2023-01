Snajper zaczaił się na Rosjan. Zabójcza celność na froncie

Ukraińscy snajperzy są prawdziwą zmorą Rosjan. Do sieci trafiło nagranie prosto z celownika strzelca wyborowego Sił Zbrojnych Ukrainy, który zaczaił się na żołnierzy Putina pod Ługańskiem. Dzięki kilkudniowej obserwacji, dobrze widział, kiedy zaatakować. Na nagraniu widać, że snajper najpierw ostrzeliwuje namiot Rosjan, by wywołać wśród nich panikę. Wszystko dlatego, że okupanci niczego się nie spodziewali, od dłuższego czasu wracali tam każdej nocy po walkach. W wyniku ostrzału bez większego namysłu Rosjanie opuścili namiot, a to bezlitośnie wykorzystał snajper. Za pomocą noktowizora widział każdy ruch wrogów, nie dając im większych szans na przeżycie. W akcji zginęło siedmiu żołnierzy, którzy służyli Rosji w oddziałach piechoty zmechanizowanej wyznaczonej do walk niecałe 20 km od Ługańska.