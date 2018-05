Smoleński pomnik będzie miał radosnego sąsiada. "Dość już martyrologii i listy poległych"

Dziecięcy samolocik z papieru, tyle że o wysokości 8 metrów i wykonany ze stali, stanie niedaleko pomnika katastrofy smoleńskiej na warszawskich Powązkach. Dwójka generałów wpadła na przewrotny pomysł. Pomnik Chwały Polskich Lotników ma być radosny i bez martyrologii.

- Pomyślałem sobie, dość już tej martyrologii. Zazwyczaj pomniki lotnictwa są smutne. Złamane skrzydło, szponiasty orzeł, lista poległych, ranny lotnik na cokole - mówi WP gen. dyw. pil. Franciszek Macioła, szef Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. 74-letni pilot zwierza się, że kiedy odwiedza Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie co chwila jest ciągnięty za rękaw: "tutaj lepiej nie składać kwiatów, a tutaj można", doradzano mu.

- Skoro już powstaje pomnik chwały lotników, to wymyśliliśmy, że powinien upamiętniać wszystkich. Zarówno bohaterów, poległych, ofiary katastrof, ale też pilotów, którzy naturalnie odeszli do "niebieskiej eskadry". Każdy pilot zaczynał nam marzeń w dzieciństwie i papierowych samolocików - opowiada generał. Drugim konsultantem pomnika jest generał bryg. Roman Harmoza, w latach 90. szef Wojsk Lotniczych.

Konflikt stylów: obok stoi pomnik smoleński

Przygotowania do do budowy trwały sześć lat. Twórcom projektu wskazano kwaterę na Powązkach, niedaleko pomnika ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Tutaj pojawia się możliwy konflikt stylów. Pomnik katastrofy to przełamany monolit wbity w ziemię - symbolizuje katastrofę. Z kolei generałowie chcieli, aby ich pomnik był radosny. Najpierw miała być tylko płyta startowa z sylwetkami popularnych polskich samolotów. Potem pojawił się zamysł postawienia na niej skrzydeł husarii, ale nie o taki styl im chodziło. Wreszcie architekt Piotr Kudelski, wykładowca Politechniki Warszawskiej zaproponował model papierowej zabawki.