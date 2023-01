Śmiszek o Kaczyńskim: czeka w blokach startowych

Czy Jarosław Kaczyński może być zadowolony po głosowaniu nad ustawą o Sądzie Najwyższym? - Kaczyński będzie głosowanie w Sejmie sprzedawał jako swój sukces. Nie powie pół dobrego słowa o opozycji, zresztą opozycja, przynajmniej Lewica, nie czeka na dobre słowa od Kaczyńskiego. Kaczyński ma problem, żeby wreszcie uruchomić pieniądze - mówił w programie "Tłit" poseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek. - Widzę jak Kaczyński czeka w blokach startowych, by znowu jeździć po Polsce z wielkimi kartonami pt. "przekazujemy 100 tys. zł na tę miejscowość". I tak będą kartony i będą te czeki, ale Kaczyński tych pieniędzy nie dowiezie. To, że dziś minister Szynkowski vel Sęk czy pan premier mówi, że dogadał się z Komisją Europejską, to ściemnia. Komisja Europejska mówi jednoznacznie: będziemy oceniać ustawę, gdy wejdzie w życie - dodał polityk.

